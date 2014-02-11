За зверское убийство жены Анны Сердечкиной бывшего мужа приговорили к 15 годам лишения свободы и выплате Br110 млн.

Новости Беларуси. 15 лет колонии усиленного режима. Суд вынес приговор убийце минской лучницы. Бывший муж Анны Сердечкиной получил максимальный тюремный срок по статье «Умышленное убийство».

Напомним, 27-летняя девушка пропала 12 августа 2013 года. О ее пропаже в милицию заявил обвиняемый. В ходе следствия Константин Козлов сознался в содеянном. Спустя неделю останки тела девушки нашли в Цнянском водохранилище.

Пятнадцать лет колонии усиленного режима. На эти слова судьи обвиняемый практически не отреагировал. Хотя было видно: волновался. Константину Козлову суд назначил максимальное наказание по статье «Умышленное убийство». Под конвоем его вывели из зала суда.

Плюс ко всему мужчина выплатит 100 миллионов рублей семье погибшей в качестве моральной компенсации. Еще десять – за материальный ущерб. Судебный процесс длился больше недели. Все это время зал суда был полон. Родственники и друзья Анны Сердечкиной и сейчас едва находят слова, чтобы выразить свои чувства.

Виктор Калач, гражданский муж погибшей:

Если человек сразу не принял на себя ответственность за то, что он уже совершил убийство, порезал ее тело на куски, спрятал в озере, потом еще неделю делал вид, что он ее ищет, потом еще приходил в детский сад с вопросом о лишении ее родительских прав. Он отнял у человека самое дорогое. он отнял у своего ребенка маму.

27-летняя девушка пропала 12 августа 2013 года. О пропаже в милицию заявил ее бывший муж. Но в ходе следствия выяснилось: именно он убил Сердечкину. Причем, жестоко. В тот вечер они ссорились. Девушка попыталась выпроводить обидчика из дома. Но тот начал ее душить. Следствие установило: всё это слышал ребенок. Четырехлетний сын находился в соседней комнате.

Из показаний 4-летнего Арториуса, сына Анны Сердечкиной:

«Я видел, как мама с папой дрались... потом папа понес маму спать. У нее на щёчке была кровь...»

Именно ребенок, по показаниям родственников погибшей, был причиной ссоры. Сердечкина не хотела, чтобы бывший муж виделся с ним часто. По словам Козлова, он запаниковал, когда увидел бездыханное тело своей бывшей жены. Прямо в ванной кухонным ножом его расчленил и в полиэтеленовых пакетах вынес из дома. А на завтра сам написал заявление в милицию об исчезновении жены.

Из показаний осужденного:

Слово за слово, я стал угрожать, что через суд буду оставлять ребенка себе. Она пыталась схватить меня за шиворот... Я налетел на нее, повалил на пол. Мои руки находились у нее на шее. Я начал совершать активные действия […] Я крайне сожалею о совершении преступления. Сожалею, что своевременно не смог урегулировать отношения с близкими мне людьми.

Судебно-медицинская экспертиза признала Константина Козлова вменяемым. Смягчающих обстоятельств в его поступке суд не нашел. Убивал свою бывшую жену, расчленял ее тело, а потом прятал его в водохранилище мужчина осознанно. Теперь у осужденного есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор. По заявлению его адвоката не понятно, будет ли он это делать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.