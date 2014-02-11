В зоопарке в Дании публично убили жирафа из-за того, что он не такой как его сородичи

Новости Дании. В Дании угрожают директору зоопарка, убившего жирафа. Неизвестный позвонил в дом Бенгта Хольста среди ночи и заявил, что он и его семья заслуживают смерти. Даже не смотря на это, Хольст считает, что принял правильное решение, убив животное.

Жирафа публично умертвили из-за того, что он родился от особей, находящихся в родстве. А по правилам Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, такой вид скрещивания запрещен.

Один из американских зверинцев выразил готовность забрать животное себе, но ему отказали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот случай вызвал большой общественный резонанс во многих странах мира. В самой Дании казнь жирафа состоялась под шум многочисленных протестов.