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За зверское убийство минской лучницы Анны Сердечкиной бывшего мужа приговорили к 15 годам лишения свободы и выплате Br110 млн

11 февраля 2014 14:13
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Новости Беларуси. Суд вынес приговор убийце минской лучницы. Бывший муж Анны Сердечкиной приговорен к 15 годам лишения свободы. Это максимальный срок  по статье «Умышленное убийство». Плюс ко всему мужчина выплатит 100 миллионов рублей семье погибшей в качестве моральной компенсации. Еще десять – за материальный ущерб.

27-летняя девушка исчезла 12 августа минувшего года. О ее пропаже в милицию заявил обвиняемый. В ходе следствия Константин Козлов полностью признал вину. Спустя неделю останки тела девушки нашли в Цнянском водохранилище.

Виктор Калач:
Если человек сразу не принял на себя ответственность за то, что он уже совершил убийство - порезал ее тело на куски, спрятал в озере, потом еще неделю делал вид, что ищет ее, потом еще приходил в детский сад с вопросом, как ее лишить родительских прав… Он отнял у человека самое дорогое, он отнял у ребенка маму.

# происшествия # Фотофакт # Убийство # Виктор Калач

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