Жители Бегомля живут всю зиму без воды. ЖКХ который год не может починить постоянно промерзающие трубы

Новости Беларуси. Снова без воды. Жители десятков домов в городском поселке Бегомль Витебской области которую зиму вынуждены запасаться водой из колонки при проложенном водопроводе. Главная причина ежегодной проблемы – промерзание труб. Люди уверяют, что неоднократно обращались к коммунальщикам, но результата – нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Бейтан:

Вот у нас налита вода. Стиральная, которая стоит, которой не могу пользоваться.

В бутылках, бочках, канистрах и кастрюлях… Вода, казалось бы, повсюду. Но только не в кране. Не работает бойлер, простаивает душевая кабина, забыли уже и что такое стиральная машина. Мыться семья Валентины Бейтан ходит в центральную баню. Не водят туда, разве что, 2-летнего внука Марата.

Валентина Бейтан:

Без воды спасаемся салфетками. Протираем ребенка. В доме как его купать? Надо вести в центральную баню. А он у нас постоянно простуживается.

Чтобы запастись живительной влагой, едва ли не каждую зиму Валентине Викторовне, как и жителям еще нескольких десятков домов на окраине Бегомля, приходится ходить за водой на соседнюю улицу, поскольку своя колонка не работает.

Валентина Бейтан:

Вот фляга. Еще беру канистры, ведерко. Ставлю вот на эти саночки. И вожу. Это хорошо, что у нас здесь еще дорога замерзшая. Гололед. Хорошо хоть санки скользят.

Елена Герасименок:

Мы уже привыкли к этому. Каждый год, когда мороз большой. Проблемы с водой всегда есть.

Валентина Демидович:

Больше месяца воды нет. Одна колонка на всю улицу. Сколько домов, одна колонка и та не работает. Сколько ни обращались – нет. Колодец выкопать просили. Тоже не копают. Нет у их средств.

Анастасия Бут, СТВ:

Чтобы добыть воду из этой ближайшей колонки, люди носили сюда дрова и разжигали костер. А такими паяльными лампами разогревали краны, находящиеся под землей. Но даже такие дедовские методы не помогли.

Причина ежегодных мытарств – водопровод, который постоянно промерзает. Коммунальщики уверяют - с десяток лет назад трубы по улице укладывали сами жители. Возможно, с определенными техническими нарушениями. Тем не менее, уже не первый год водопровод находится на балансе ЖКХ, а вода в трубах так и продолжает каждую зиму превращаться в лед.

Александр Подтероб, начальник участка г.п. Бегомль РУП ЖКХ «Докшицы-коммунальник»:

В этом году морозы были сильные, а снега, как вы видите, нет. И промерзание грунта составляет от метра до двух местами. Было промерзание три года назад. Мы участок за свои средства переложили водопровода, где было предположительно промерзание. Получается, есть проблема. Будем в этом году по весне разбираться. Вскрывать трассу.

Весну в Бегомле, надо сказать, ждут уже давно. Люди надеются: через месяц-два навсегда растает не только лед в водопроводе, но и связанные с ним проблемы.