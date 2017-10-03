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За прошедшие сутки спасатели трижды выезжали на поиски заблудившихся грибников

03 октября 2017 09:43
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Новости Беларуси. За минувшие 24 часа белорусские спасатели три раза отправлялись в лес на поиски заблудившихся грибников. Об этом сообщили в МЧС.

2 октября утром спасатели в Речице начали поиски семейной пары, которая накануне ушла в лес за грибами. Заблудившиеся люди были найдены через три часа после начала поисков. Медицинская помощь семье не понадобилась.

В Мстиславском районе 2 октября не смогли самостоятельно найти выход из леса мужчина и женщина. Сотрудники МЧС и РОВД были направлены на их поиски. Грибники выбрались из леса на звук сирены автомобиля спасателей. После осмотра медиков заблудившиеся отправились домой.

Вечером в Вилейском районе сотрудники МЧС и милиции отправились на поиски пенсионерки. Она пошла в лес за грибами в обед того же дня. Через несколько часов после старта поисков женщина выбралась из лесного массива самостоятельно. Медицинская помощь ей не потребовалась.

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# происшествия # Происшествия в лесу

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