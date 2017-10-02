За минувшие выходные в Минской области зарегистрировано четыре летальных ДТП

Так, в Логойском районе нетрезвый водитель неправильно выбрал скорость и дистанцию, допустил столкновение с попутным автомобилем. В результате которого водитель получил травмы несовместимые с жизнью. В отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело. Еще в трех авариях – в Минском, Пуховичском и Смолевичском районах – погибли велосипедист и два пешехода. Всего за выходные в Минской области задержаны 47 нетрезвых водителей и выявлены почти 600 пешеходов, которые двигались не по правилам.