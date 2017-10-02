Два мотоцикла столкнулись в Каменецком районе: один водитель оказался бесправником, второй – в нетрезвом состоянии

Новости Беларуси. 1 октября ночью в Каменецком районе произошло лобовое столкновение двух мотоциклов. ГАИ УВД Брестского облисполкома, два водителя: 19 и 34 лет и 32-летняя пассажирка были травмированы. Их обнаружили на гравийной дороге почти через семь часов после столкновения. Пострадавшие были госпитализированы.

В результате проверки оказалось, что один из водителей был лишен прав управления транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения. К тому же мужчина привлекался к ответственности за управление ТС в нетрезвом состоянии. Второй водитель оказался бесправником.