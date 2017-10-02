Прямой эфир

Два мотоцикла столкнулись в Каменецком районе: один водитель оказался бесправником, второй – в нетрезвом состоянии

02 октября 2017 15:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 1 октября ночью в Каменецком районе произошло лобовое столкновение двух мотоциклов.

ГАИ УВД Брестского облисполкома, два водителя: 19 и 34 лет и 32-летняя пассажирка были травмированы. Их обнаружили на гравийной дороге почти через семь часов после столкновения. Пострадавшие были госпитализированы.

Два мотоцикла столкнулись в Каменецком районе: один водитель оказался бесправником, второй – в нетрезвом состоянии-1

В результате проверки оказалось, что один из водителей был лишен прав управления транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения. К тому же мужчина привлекался к ответственности за управление ТС в нетрезвом состоянии.

Второй водитель оказался бесправником.

Два мотоцикла столкнулись в Каменецком районе: один водитель оказался бесправником, второй – в нетрезвом состоянии-4

Участники аварии ехали в темное время суток без включенного света фар и без шлемов.

Проводится проверка.

Несколько лет назад подобная авария произошла в Дрогичине.

Два 17-летних мотоциклиста-бесправника столкнулись лоб в лоб – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # ДТП

Другие новости рубрики

Все новости
За минувшие выходные в Минской области зарегистрировано четыре летальных ДТП
02 октября 2017 15:21

За минувшие выходные в Минской области зарегистрировано четыре летальных ДТП

В Червеньском районе при неосторожном обращении с огнем пострадал 44-летний мужчина
02 октября 2017 15:11

В Червеньском районе при неосторожном обращении с огнем пострадал 44-летний мужчина

В Сморгони 11-летний мальчик забрался на крышу поезда: ребенок получил сильный удар током
02 октября 2017 13:41

В Сморгони 11-летний мальчик забрался на крышу поезда: ребенок получил сильный удар током