Два мотоцикла столкнулись в Каменецком районе: один водитель оказался бесправником, второй – в нетрезвом состоянии
Новости Беларуси. 1 октября ночью в Каменецком районе произошло лобовое столкновение двух мотоциклов.
ГАИ УВД Брестского облисполкома, два водителя: 19 и 34 лет и 32-летняя пассажирка были травмированы. Их обнаружили на гравийной дороге почти через семь часов после столкновения. Пострадавшие были госпитализированы.
В результате проверки оказалось, что один из водителей был лишен прав управления транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения. К тому же мужчина привлекался к ответственности за управление ТС в нетрезвом состоянии.
Второй водитель оказался бесправником.
Участники аварии ехали в темное время суток без включенного света фар и без шлемов.
Проводится проверка.
Несколько лет назад подобная авария произошла в Дрогичине.
Два 17-летних мотоциклиста-бесправника столкнулись лоб в лоб – здесь подробнее.