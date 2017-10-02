Прямой эфир

В Червеньском районе при неосторожном обращении с огнем пострадал 44-летний мужчина

02 октября 2017 15:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Чтобы не горело огнем. Областное управление МЧС предупреждает жителей Минской области о соблюдении правил пожарной безопасности при разжигании костров при уборке мусора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Червеньском районе при неосторожном обращении с огнем пострадал 44-летний мужчина-1


Как правило, ни один сезон благоустройства не обходится без чрезвычайных происшествий. К сожалению. Так, в Червеньском районе при неосторожном обращении с огнем пострадал 44-летний мужчина. Со многими ожогами нижних конечностей он сейчас в больнице.

В Червеньском районе при неосторожном обращении с огнем пострадал 44-летний мужчина-3

Анастасия Швайбович, официальный предствитель Минского областного управления МЧС:
Допускается контрлируемое разведение костров на приусадебных участках, но при этом необходимо выполнять определённые правила. Например, обязательно должна быть подготовлена площадка, окопать необходимо для того, чтобы предотвратить распространение огня. Очень важно убедиться, что костёр полностью потушен. Необходимо залить его водой или засыпать песком до полного рпекращениятления.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области # Анастасия Швайбович

Другие новости рубрики

Все новости
В Сморгони 11-летний мальчик забрался на крышу поезда: ребенок получил сильный удар током
02 октября 2017 13:41

В Сморгони 11-летний мальчик забрался на крышу поезда: ребенок получил сильный удар током

Пятилетний мальчик утонул в пруду во дворе дома в Глубокском районе
02 октября 2017 11:55

Пятилетний мальчик утонул в пруду во дворе дома в Глубокском районе

Подробности гибели новорожденных в Березино: девочки родились живыми
02 октября 2017 11:09

Подробности гибели новорожденных в Березино: девочки родились живыми