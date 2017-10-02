Новости Беларуси. Чтобы не горело огнем. Областное управление МЧС предупреждает жителей Минской области о соблюдении правил пожарной безопасности при разжигании костров при уборке мусора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.



Как правило, ни один сезон благоустройства не обходится без чрезвычайных происшествий. К сожалению. Так, в Червеньском районе при неосторожном обращении с огнем пострадал 44-летний мужчина. Со многими ожогами нижних конечностей он сейчас в больнице.