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За получение взятки: задержан заместитель начальника ГАИ Витебской области

26 января 2016 11:46
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Новости Беларуси. Заместитель начальника ГАИ Витебской области задержан за получение взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Сейчас управление Следственного комитета по Витебской области расследует уголовное дело в отношении заместителя начальника ГАИ Витебской области. Его действия квалифицированы по ч.1 ст. 430 (получение взятки).

Подозреваемый заключен под стражу.

Напомним, 24 января в Беларуси вступил в силу обновленный закон «О борьбе с коррупцией».

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# происшествия # Коррупция

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