Директор Минского лесхоза арестован за взятки

Новости Беларуси. Директор Минского лесхоза арестован. Как сообщили в УВД Миноблисполкома, мужчину подозревают в коррупции. Возбуждено четыре уголовных дела.

Правоохранительные органы располагают информацией о том, что руководитель с июля 2014 по январь текущего года неоднократно получал денежные вознаграждения от столичного предпринимателя за внеочередное перечисление денежных средств в качестве оплаты выполненных строительно-монтажных работ.

Общая сумма взяток, по информации следствия, составила более 500 млн рублей.

Основанием для возбуждения уголовных дел стали материалы управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции УВД Минского облисполкома, полученные в ходе оперативного сопровождения процесса модернизации материально-технической базы ГЛУ «Минский лесхоз».