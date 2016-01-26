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Серьезная авария на МКАД: пострадали 2 человека

26 января 2016 11:32
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Новости Беларуси. Серьезная авария на Минской кольцевой. 26 января утром в районе аквапарка столкнулись грузовик и легковушка. Пострадали два человека. 

По предварительным данным, МАЗ двигался со стороны проспекта Победителей в первой полосе. Затем водитель резко затормозил, но не справился с управлением. Грузовик раскрутило, он выскочил в третью полосу, где врезался в разделительное ограждение, а затем столкнулся с движущейся в попутном направлении «Ауди».

Пострадали оба водителя. У мужчины, который управлял легковушкой - подозрение на перелом ребер и черепно-мозговую травму, у водителя МАЗа - ушибы и черепно-мозговая травма.

По словам очевидцев, водителю МАЗа подрезала «БМВ», поэтому ему пришлось резко затормозить.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства аварии.

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# происшествия # Авария в Минске

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