Более 300 минчан, в том числе 15 детей, получили гололедные травмы за последние две недели

Новости Беларуси. Перепады температурного столбика в январе прибавили работы медикам. За последние две недели гололедные травмы получили более 300 минчан, в том числе 15 детей. Большинство жителей в медучреждения обратились самостоятельно, и только около полусотни пациентам потребовалась помощь бригад скорой помощи.

В числе самых распространенных травм – переломы ребер, костей голени, предплечья, а также ушибы. В 2016 году медики не регистрируют всплеска гололедных травм. Их число остается на уровне 2015 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»:

Если брать почти аналогичный период прошлого года, там было за пять контролируемых дней 32 случая, поэтому можно сказать, что в этом году даже меньше. Часть была госпитализирована, кому необходимо, были доставлены в стационары, а из стационаров многие были отпущены после оказания медпомощи. Было два обращения у лиц детского возраста. Но это были подростки старше 14 лет, то есть с нетяжелыми травмами.

Под контролем и ситуация с заболеваемостью гриппа. С начала эпидемического сезона в столице зарегистрировано всего девять случаев наличия этого вируса. Такая статистика – результат ежегодной вакцинации, именно благодаря этому на протяжении нескольких лет в Минске нет эпидемического подъема. По словам медиков, наиболее распространены в зимний период случаи заболевания ОРВИ. Их за последние недели выявлено около 40 тысяч. Всем оказана комплексная медицинская помощь.