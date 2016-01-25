Аномальные холода в Азии: на острове Тайвань погибли 85 человек, в Китае – 43 градуса мороза

Новости Беларуси. Восточная Азия оказалась во власти аномально низких температур и снегопадов. Жертвами холодов на острове Тайвань стали 85 человек. Большинство скончались от переохлаждения. А в северной китайской провинции Хэбэй температура опустилась до минус 43 градусов. Такие показания не наблюдались последние полвека.

Страдает от низких температур и Вьетнам. Крестьяне, пытаясь спасти от заморозков урожай, разжигают по периметру полей костры.

Тем временем в Южной Корее тысячи туристов застряли на популярных курортах. Из-за снегопадов там вторые сутки подряд отменяются авиарейсы. Остров буквально погребен под густым покровом снега. Примерно такая же ситуация и в Японии. Там в ряде районов образовались полуметровые сугробы. Жертвами стихии, по последним данным, стали около 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.