«Я хотела вытащить, я плавать не умею». Под Сморгонью утонула 10-летняя девочка

Новости Беларуси. С приходом жаркой погоды в нашу страну все больше сообщений стало поступать о гибели людей во время отдыха на водоемах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К сожалению, речь в том числе и о детях. За три дня в стране утонули четыре ребенка в возрасте от 10 до 16 лет. Самая юная девочка погибла в водоеме Сморгонского района, когда пыталась спасти двоюродную сестру. С места трагедии Галина Буро.

Денис Бурачевский, житель Сморгони:

Девочка – сестра ее – она в истерике. Хотела, видно, вытащить ее. Вся мокрая. Потому что спрашивали у нее, почему она мокрая, она говорит: «Я хотела вытащить, я плавать не умею».

Подробности страшной трагедии здесь обсуждают все. Хотя правду о цепочке роковых случайностей знает, пожалуй, лишь немая вода тихого озера, что в двух километрах от Сморгони. Известно, что две городские девочки, двоюродные сестры, оказались на водоеме одни. Младшая залезла в воду в районе дамбы. Старшая не умела плавать, осталась на берегу.

Александр Дерман, председатель Сморгонской районной организации ОСВОД:

Сестра стояла здесь. Она начала спускаться по бетонной вот этой отмостке к воде, и только она ступила в воду, прямо соскользнула в воду. Но она плавать не умела. И, естественно, она начала кричать. Плавающая девочка, погибшая, подплыла и начала ее выталкивать. И когда она выталкивала, она нахлебалась воды, получается так, и утонула.

13-летняя девочка достать сестру не могла, начала плакать, кричать и звать на помощь. Дачники сразу поняли, что это не обычный шум от детских игр – беда. К дамбе побежали люди.

Валентина Тафейко, жительница Молодечно:

Там была девочка в черной маечке, она руками махала вот так и кричала: «Помогите, помогите!» Мы побежали, но мы плавать не умеем ни одна, ни вторая. Я прямо на колени, увидела, что люди подбегают. У нее истерика была – наверное, шок, потому что не дай бог каждому. Я еще говорю: «Может, вытянуть?» А эта девочка просто лежала на воде недалеко от берега. Потом издалека наблюдали, как отец приехал… без слез не расскажешь.

Дачники вызвали скорую и спасателей, но было уже поздно. Старшей сестре понадобилась помощь психолога. Следственный комитет начал проводить проверку. А 10-летнюю Дашу – так звали погибшую – на днях будут хоронить убитые горем родители.

Никита Станкевич, житель Сморгони:

Семья была хорошей, и девочка тоже. Все время здоровалась, добрая все время была.

Василий Щесливцев, житель Сморгони:

Я ее знал хорошо. Она и в гостях у нас была, с моей Дашей младшей дружит… дружила, сейчас уже нету, вечная память. Так что родители могут и не усмотреть, правильно? О семье девочки во дворе говорят только положительно. Работящие родители воспитывают еще двух сыновей.

Галина Буро, корреспондент:

Соседи говорят, что Даша была добрым и очень веселым ребенком. Увлекалась рисованием, хорошистка, занималась легкой атлетикой. А на следующей неделе, в понедельник, ей должно было исполнится 11 лет.

Соседи спорят, застрахован ли кто-нибудь от трагедии. Цифры же статистики выносят дикий вердикт: лето только началось, а в стране уже утонули пять детей.

Олег Борозна, начальник отдела водолазно-спасательной службы ОСВОД:

На территории Республики Беларусь больше 10 тысяч озер и больше 20 тысяч рек. Очень много водных объектов, где люди испокон веков отдыхали, купались. Закрыть их силами ОСВОД или даже работниками МЧС практически невозможно. Поэтому всегда просим, предупреждаем: выбирайте по возможности те места, которые вы очень хорошо знаете, а лучше всего отдыхать у водных объектов, где присутствуют спасательные службы. ОСВОД готов к оказанию помощи людям на водах. Если понадобится, будут усиливаться дежурные смены и количеством человек и, возможно, может быть пересмотрен график работы дежурной смены в сторону увеличения.