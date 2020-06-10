Серьёзная авария в Чижовке: столкнулись три машины, три человека госпитализированы

Новости Беларуси. Серьезная авария произошла днем 10 июня в Чижовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Серьезная авария произошла днем 10 июня в Чижовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На перекрестке Голодеда и Уборевича столкнулись сразу три авто. По предварительной информации, водитель Lada, двигаясь со стороны Свислочской, не уступил дорогу Fiat.
От удара машина вероятного нарушителя опрокинулась на крышу, попутно задев Chrysler. За рулем была женщина, которая остановилась, чтобы пропустить авто, но оказалась невольной участницей ДТП.
Предполагаемый виновник аварии от госпитализации отказался. А вот водитель Fiat и пассажиры Chrysler (двухлетний мальчик и двухмесячная девочка) – в больнице.