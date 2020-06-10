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Серьёзная авария в Чижовке: столкнулись три машины, три человека госпитализированы

10 июня 2020 13:42
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Новости Беларуси. Серьезная авария произошла днем 10 июня в Чижовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серьёзная авария в Чижовке: столкнулись три машины, три человека госпитализированы-1

На перекрестке Голодеда и Уборевича столкнулись сразу три авто. По предварительной информации, водитель Lada, двигаясь со стороны Свислочской, не уступил дорогу Fiat.

Серьёзная авария в Чижовке: столкнулись три машины, три человека госпитализированы-4

От удара машина вероятного нарушителя опрокинулась на крышу, попутно задев Chrysler. За рулем была женщина, которая остановилась, чтобы пропустить авто, но оказалась невольной участницей ДТП.

Серьёзная авария в Чижовке: столкнулись три машины, три человека госпитализированы-7

Предполагаемый виновник аварии от госпитализации отказался. А вот водитель Fiat и пассажиры Chrysler (двухлетний мальчик и двухмесячная девочка) – в больнице.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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