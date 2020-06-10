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В Крупском районе спасли лошадь. Она провалилась в болото и застряла

10 июня 2020 13:12
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Новости Беларуси. В Крупском районе лошадь достали из болота.   

По информации МЧС, ситуация произошла 9 июня в лесу агрогородка Докудово. Местный житель ехал по хорошо знакомой дороге на подводе.    

В Крупском районе спасли лошадь. Она провалилась в болото и застряла -1

Фото: МЧС

В какой-то момент лошадь увязла и провалилась в болото. Мужчина не смог справиться самостоятельно со случившимся – понадобилась помощь спасателей. Они обвязали лошадь пожарными рукавами, привязали к технике и по мере возможностей помогали руками, чтобы животное не было травмировано.  

Уставшую и испуганную лошадь вызволили из западни. Животное не пострадало.  

В Крупском районе спасли лошадь. Она провалилась в болото и застряла -4

Фото: МЧС  

Хозяин поблагодарил спасателей за помощь.     

В середине мая в Минске спасатели помогли котятам, застрявшим под капотами автомобилей (читать далее).    

# Спасение # происшествия

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