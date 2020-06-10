В Миорском районе 82-летнего мужчину убило молнией

По информации Следственного комитета, происшествие случилось днем 10 июня. Правоохранителям сообщили, что на территории садового товарищества обнаружен мужчина без признаков жизни.

Было установлено, что 82-летний дачник вел велосипед около своего участка. Пенсионера ударило молнией – об этом свидетельствуют следы на одежде и теле.

Медики констатировали смерть мужчины. Опрашиваются очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.