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В Миорском районе 82-летнего мужчину убило молнией

10 июня 2020 15:59
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Новости Беларуси. В Миорском районе дачника убило молнией.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось днем 10 июня. Правоохранителям сообщили, что на территории садового товарищества обнаружен мужчина без признаков жизни.  

В Миорском районе 82-летнего мужчину убило молнией-1

Фото: СК  

Было установлено, что 82-летний дачник вел велосипед около своего участка. Пенсионера ударило молнией – об этом свидетельствуют следы на одежде и теле.  

Медики констатировали смерть мужчины. Опрашиваются очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.  

Накануне в Докшицком районе из-за прямого удара молнии загорелись хозпостройки (читать далее).  

# Удар молнии # происшествия

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