«Я была дома, но находилась на кухне». Как родители вычислили, что няня крадет у них деньги

В Бобруйске соцработница обокрала семью, в которой полгода присматривала за детьми, сообщили в программе «Экстренный вызов».

Анастасия Дудаль, мама двойняшек:

Варя у нас капризная. Если ей что-то не нравится, она сразу начинает плакать, в отличие от Костика.

Анастасия Дудаль из Бобруйска знакомит новую няню со своими 8-месячными двойняшками. Накануне прежней помощницы семья неожиданно лишилась.

Анастасия Дудаль:

Очень хорошо относилась к детям. Изначально никаких вопросов никогда не возникало. Никаких конфликтов никогда не возникало. Она к нам относилась хорошо, и мы к ней. Мы были очень рады.



Впервые пропажу денег из квартиры Анастасия обнаружила еще в марте. В семье, кроме няни, посторонних не было. Молодые родители сначала все списали на собственную невнимательность. Но деньги продолжали пропадать.

Анастасия Дудаль:

Мы поставили камеру. Я была дома, но находилась на кухне. Но при этом у меня был планшет, на котором я могла наблюдать. То есть мы уже конкретно наблюдали за ее поведением. Как показала видеозапись, няня прикарманивала чужие сбережения, когда укладывала малышей спать. Молодым родителям ничего не оставалось, как вызвать милицию.

Александр Кричко, начальник отдела уголовного розыска УВД Бобруйского горисполкома:

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемая задержана.

Ольга Шамаль, заведующая отделением Первомайского территориального центра соцобслуживания населения Бобруйска:

Спокойная, уравновешенная. По милиции нарушений никаких не было, никакой уголовной ответственности, административных нарушений тоже не было. Поэтому мы взяли ее на работу. Для нас это очень неожиданно, очень неприятная ситуация. Не ожидали мы такого.