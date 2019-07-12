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Что известно о задержании лжесвященника Крота в Витебске?

12 июля 2019 11:38
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В Витебске задержали священника за распространение порнографии, сообщили в программе «Экстренный вызов».

Что известно о задержании лжесвященника Крота в Витебске?-1

Георгий Крот до 2012 года работал кочегаром. Но потом сам себя переквалифицировал в священнослужителя.   

Что известно о задержании лжесвященника Крота в Витебске?-4

С помощью поддельных документов 33-летний мужчина вводил в заблуждение верующих, оказывал платные услуги и брал пожертвования на строительство некого храма.   

В Минской области лжесвященник вымогает деньги у верующих

К слову, деньги на благотворительность мошенник собирал даже через соцсети. На одной из личных страниц фигурант размещал для просмотра и скачивания порноролики.   

Что известно о задержании лжесвященника Крота в Витебске?-7

В прошлом подозреваемого – кража. Съехав со съемного жилья в Оршанском районе, он похитил одежду, бытовую технику, 6 икон и 8 церковных книг.   

Что известно о задержании лжесвященника Крота в Витебске?-10

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
Установлена его причастность к проведению обрядов крещения, освящения источников, отпевания за денежные средства. Проводится проверка на причастность его к совершению развратных действий в отношении несовершеннолетних.  

# Криминал # происшествия # Ольга Шкуратова

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