Что известно о задержании лжесвященника Крота в Витебске?

В Витебске задержали священника за распространение порнографии, сообщили в программе «Экстренный вызов».

Георгий Крот до 2012 года работал кочегаром. Но потом сам себя переквалифицировал в священнослужителя.

С помощью поддельных документов 33-летний мужчина вводил в заблуждение верующих, оказывал платные услуги и брал пожертвования на строительство некого храма. В Минской области лжесвященник вымогает деньги у верующих К слову, деньги на благотворительность мошенник собирал даже через соцсети. На одной из личных страниц фигурант размещал для просмотра и скачивания порноролики.

В прошлом подозреваемого – кража. Съехав со съемного жилья в Оршанском районе, он похитил одежду, бытовую технику, 6 икон и 8 церковных книг.