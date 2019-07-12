Что известно о задержании лжесвященника Крота в Витебске?

В Витебске задержали священника за распространение порнографии, сообщили в программе «Экстренный вызов».
В Витебске задержали священника за распространение порнографии, сообщили в программе «Экстренный вызов».
Георгий Крот до 2012 года работал кочегаром. Но потом сам себя переквалифицировал в священнослужителя.
С помощью поддельных документов 33-летний мужчина вводил в заблуждение верующих, оказывал платные услуги и брал пожертвования на строительство некого храма.
В Минской области лжесвященник вымогает деньги у верующих
К слову, деньги на благотворительность мошенник собирал даже через соцсети. На одной из личных страниц фигурант размещал для просмотра и скачивания порноролики.
В прошлом подозреваемого – кража. Съехав со съемного жилья в Оршанском районе, он похитил одежду, бытовую технику, 6 икон и 8 церковных книг.
Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
Установлена его причастность к проведению обрядов крещения, освящения источников, отпевания за денежные средства. Проводится проверка на причастность его к совершению развратных действий в отношении несовершеннолетних.