Сотрудники МЧС помогли семерым утятам выбраться из ливнёвки

Птенцы провалились в люк дождевой канализации. Об этом в 101 сообщили неравнодушные минчане. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что без помощи профессионалов действительно не обойтись. Спасатели достали семь утят из ливневки и выпустили их к матери, которая все это время терпеливо ждала своих птенцов.

В результате спасательной операции никто не пострадал.