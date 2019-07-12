Прямой эфир

Сотрудники МЧС помогли семерым утятам выбраться из ливнёвки

12 июля 2019 10:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сотрудники Минского городского управления МЧС 12 июля совершили необычный служебный выезд. Спасателям пришлось оказывать помощь утятам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники МЧС помогли семерым утятам выбраться из ливнёвки-1

Птенцы провалились в люк дождевой канализации. Об этом в 101 сообщили неравнодушные минчане. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что без помощи профессионалов действительно не обойтись. Спасатели достали семь утят из ливневки и выпустили их к матери, которая все это время терпеливо ждала своих птенцов.

В результате спасательной операции никто не пострадал.

Сотрудники МЧС помогли семерым утятам выбраться из ливнёвки-4

Сотрудники МЧС помогли семерым утятам выбраться из ливнёвки-6

# Птицы Беларуси # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Незаконные вознаграждения получал практически каждый месяц». Задержан директор «Пружанского завода радиодеталей»
12 июля 2019 10:25

«Незаконные вознаграждения получал практически каждый месяц». Задержан директор «Пружанского завода радиодеталей»

В Витебске женщина избила прихожанку церкви и устроила серию ДТП
12 июля 2019 09:19

В Витебске женщина избила прихожанку церкви и устроила серию ДТП

В Минске спасатели помогли семерым утятам вернуться к маме
12 июля 2019 07:31

В Минске спасатели помогли семерым утятам вернуться к маме