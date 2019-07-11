Прямой эфир

«Уже конкретно наблюдали за ней». В Бобруйске за кражу денег у молодых родителей задержали няню

11 июля 2019 07:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Соцработника из Бобруйска задержали за кражу. Женщина помогала молодым родителям воспитывать двойняшек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Её в помощь семье предоставил территориальный центр соцобслуживания населения Бобруйска.

«Уже конкретно наблюдали за ней». В Бобруйске за кражу денег у молодых родителей задержали няню-1

В один момент мама двойняшек заметила пропажу денег. И, чтобы выяснить, куда же они исчезают, в комнате установили видеокамеру.

«Уже конкретно наблюдали за ней». В Бобруйске за кражу денег у молодых родителей задержали няню-4

В итоге злоумышленницу задержали с поличным сотрудники Бобруйского уголовного розыска. В отношении 47-летней женщины возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства выясняют следователи.

«Уже конкретно наблюдали за ней». В Бобруйске за кражу денег у молодых родителей задержали няню-7

Анастасия Дудаль, мама двойняшек:
Мы поставили камеру. Я была дома, находилась на кухне. Но у меня был планшет, по которому я могла за ней наблюдать, то есть мы уже конкретно наблюдали за ней.  

Ольга Шамаль, заведующий отделением Первомайского территориального центра соцобслуживания населения Бобруйска:
Спокойная, уравновешенная. По милиции нарушений у неё не было: ни уголовной, ни административной ответственности не было. Мы взяли её на работу. И никаких замечаний, претензий у нас к ней не было. Для нас это очень неожиданная и неприятная ситуация.

«Уже конкретно наблюдали за ней». В Бобруйске за кражу денег у молодых родителей задержали няню-10

Специальная программа безвозмездной помощи родителям, которые воспитывают двойню или тройню, в Бобруйске действует с 2015 года. Няни ухаживают за малышами и получают за это зарплату в центрах соцобслуживания.    

# Кража # происшествия # Анастасия Дудаль # Ольга Шамаль # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Из горевшего дома в Верхнедвинске спасены три пенсионерки
11 июля 2019 06:35

Из горевшего дома в Верхнедвинске спасены три пенсионерки

На пожаре в Лидском районе погиб хозяин дома
11 июля 2019 06:17

На пожаре в Лидском районе погиб хозяин дома

Снимал запретное видео и размещал в интернете. СК о деле 40-летнего педофила и его сообщниц
10 июля 2019 13:42

Снимал запретное видео и размещал в интернете. СК о деле 40-летнего педофила и его сообщниц