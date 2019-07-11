«Уже конкретно наблюдали за ней». В Бобруйске за кражу денег у молодых родителей задержали няню

В один момент мама двойняшек заметила пропажу денег. И, чтобы выяснить, куда же они исчезают, в комнате установили видеокамеру.

Анастасия Дудаль, мама двойняшек:

Мы поставили камеру. Я была дома, находилась на кухне. Но у меня был планшет, по которому я могла за ней наблюдать, то есть мы уже конкретно наблюдали за ней.

Ольга Шамаль, заведующий отделением Первомайского территориального центра соцобслуживания населения Бобруйска:

Спокойная, уравновешенная. По милиции нарушений у неё не было: ни уголовной, ни административной ответственности не было. Мы взяли её на работу. И никаких замечаний, претензий у нас к ней не было. Для нас это очень неожиданная и неприятная ситуация.