Взрыв на спиртзаводе под Поставами унес жизнь женщины

Новости Беларуси. По факту взрыва на Лынтупском спиртзаводе Витебской области возбуждено уголовное дело. На месте ЧП в Поставском районе работают следователи: проводится осмотр места происшествия и другие действия.

Авария произошла днем 27 марта в одном из цехов завода. Взорвалась металлическая ёмкость со спиртом, после чего произошло возгорание. В результате четыре человека пострадали, одна женщина позднее скончался в больнице. Состояние остальных, по словам врачей, стабильное.

Ударной волной и огнем в цехе повреждены лестничные марши, технологическое оборудование, выбиты окна. Причины взрыва устанавливаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инна Горбачева, официальный представитель Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:

Следователи Поставского районного отдела Следственного комитета и аппарата Управления вторые сутки работают на месте происшествия. В настоящее время говорить о причинах взрыва преждевременно. Причины станут известны после проведения необходимых криминалистических экспертиз. Кроме того, сегодня на место происшествия прибыли следователи центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь. Они будут работать с помощью передвижной криминалистической лаборатории Следственного комитета Республики Беларусь.

В Витебской области госпитализирован еще один пострадавший при взрыве на спиртзаводе в Лынтупах. Мужчина обратился за медпомощью только 28 марта, почувствовав резкое ухудшение состояния.

Сейчас в Поставской больнице – четверо пострадавших в результате взрыва на предприятии. Их состояние стабильное. Угрозы для жизни нет.

Игорь Мокрицкий, пострадавший:

Я уже выходил из цеха и почувствовал хлопок. Меня ударило о стенку, начало все разрушаться и сыпаться. Снизу я увидел огонь, пыль, дым. Начал выбираться из этого здания. Выбежал на улицу, там уже народ начал собираться, позвали пожарных, милицию, скорую.

Николай Васюкович, заведующий реанимационным отделением Поставской центральной районной больницы:

Всего поступило четыре человека за вчерашний день. Два из них – в реанимацию, два – в хирургию. Состояние одной пациентки при поступлении крайне тяжелое. У нее была открытая черепно-мозговая травма. Сразу начали проводиться реанимационные мероприятия. Больная была посажена на аппарат искусственной вентиляции легких, проводились противошоковые мероприятия, в течение часа взята на операционный стол, но, к сожалению, травма оказалась не совместимой с жизнью. И на операционном столе во время проведения операции больная погибла.