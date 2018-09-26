В Бресте найдена убитой пропавшая 26-летняя девушка

Новости Беларуси. Разыскиваемая больше недели 26-летняя жительница Бреста найдена убитой.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Брестчанка пропала вечером шестнадцатого сентября. Девушка уехала в неизвестном направлении на велосипеде. Транспортное средство было найдено на следующий день, а девушку продолжали искать.

Ее тело было обнаружено в ночь на двадцать шестое сентября.

Задержан подозреваемый в убийстве девушки. Им оказался 46-летний житель Жабинковского района. Он лишил девушку жизни ночью семнадцатого сентября в бытовом помещении одного из ТЦ областного центра.

В ходе следственных действий подозреваемый указал на место захоронения тела убитой. Назначен ряд экспертиз. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

На неделе правоохранители получили информацию об убийстве жительницы Витебска.