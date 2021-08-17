Последствия грозы. В Дзержинске фонарные столбы упали на карусели, а в Ждановичах повреждены торговые ряды

Новости Беларуси. Пострадавшие люди, десятки поваленных деревьев, сорванные крыши и поврежденные авто. Непогода не обошла стороной Минскую область. Грозовой фронт оказался настолько большим, что накрыл как северные, так и южные районы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском районе пострадали два человека. Так, на рынке в Ждановичах медицинская помощь потребовалась девушке-покупателю. Ее доставили в больницу. Сдуло детскую площадку и снесло навес с павильона. Какие последствия принесла непогода в Минске?

Непогода обрушилась на торговые ряды – ветром сорвало крыши, часть конструкций обрушилась. На месте работал Следственный комитет.

В результате падения дерева пострадал пенсионер. Мужчине оказали помощь местные жители, он также в больнице.

В Копыльском районе шквалистый ветер повалил деревья. В результате на время оказался заблокированным участок трассы. Его расчищали с помощью спецтехники. Похожая ситуация зафиксирована и в Узденском районе. По оперативной информации, спасатели выезжали на распиловку деревьев 35 раз.

В Дзержинске досталось местному парку аттракционов – там ветром вырвало деревья, а фонарные столбы упали прямо на карусели. К счастью, в этот момент парк не работал.