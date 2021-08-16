Латвию призвали к соблюдению гуманитарных принципов и норм международного права
Новости Беларуси. По-зверски обращаются с мигрантами наши соседи латвийцы. Ситуацией обеспокоились в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Управлении по делам беженцев в регионе Северных стран и Балтии призвали Латвию к соблюдению гуманитарных принципов и норм международного права. Формулировка мягкая.
За дипломатическими высказываниями реальные факты жестокости и насилия в отношении мигрантов. Доказательств этому масса. Напомним, очередная группа изможденных беженцев была силой доставлена к белорусской границе 14 августа. Среди них женщины и дети. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
Санкции на применение силы и спецсредств к мигрантам латвийские пограничники получили от правительства. Кабмин запретил впускать в страну нелегалов и принимать прошения о предоставлении статуса беженца. Как отметила представитель ведомства ООН по беженцам, в Организации обеспокоены этими фактами. Латвийским политикам напомнили о праве каждого человека искать убежище и призвали воздержаться от насилия.