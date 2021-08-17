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Сдуло детскую площадку и снесло навес с павильона. Какие последствия принесла непогода в Минске?

17 августа 2021 13:50
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Новости Беларуси. Непогода обрушилась 17 августа на столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хоть буйствовала стихия недолго, ущерб нанести успела. Отделаться вывернутым зонтом и промокшей одеждой не удалось.

Сдуло детскую площадку и снесло навес с павильона. Какие последствия принесла непогода в Минске?-1

Рынок на Ждановичах лишился крыши. Под силой дождя там рухнул навес торгового павильона. Пострадали два человека, один госпитализирован. Оранжевый уровень опасности, о котором предупреждали синоптики, подтвердил шквалистый ветер.

Сдуло детскую площадку и снесло навес с павильона. Какие последствия принесла непогода в Минске?-4

Снесены два билборда, сдуло детскую игровую площадку. В результате ливня частично оказались подтоплены улицы. На некоторых маршрутах было приостановлено движение общественного транспорта.

Сдуло детскую площадку и снесло навес с павильона. Какие последствия принесла непогода в Минске?-7

В МЧС сообщили о нескольких случаях поваленных деревьев. Из-за их падения пострадали автомобили, которые неудачно оставили вдоль аллей. Спасатели выехали на оказание помощи. По-прежнему немного осторожничают водители. Местами в Минске фиксируют пятибалльные пробки. МЧС предупреждает, что грозы ожидаются и в среду, 18 августа.

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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