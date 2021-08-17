Сдуло детскую площадку и снесло навес с павильона. Какие последствия принесла непогода в Минске?

Новости Беларуси. Непогода обрушилась 17 августа на столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хоть буйствовала стихия недолго, ущерб нанести успела. Отделаться вывернутым зонтом и промокшей одеждой не удалось.

Рынок на Ждановичах лишился крыши. Под силой дождя там рухнул навес торгового павильона. Пострадали два человека, один госпитализирован. Оранжевый уровень опасности, о котором предупреждали синоптики, подтвердил шквалистый ветер.

Снесены два билборда, сдуло детскую игровую площадку. В результате ливня частично оказались подтоплены улицы. На некоторых маршрутах было приостановлено движение общественного транспорта.