«Уверил, что позже деньги вернутся». Мошенники обманули минчанку на 5 тысяч рублей

Новости Беларуси. 37-летняя минчанка лишилась 5 тысяч рублей, поверив мошенникам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. 37-летняя минчанка лишилась 5 тысяч рублей, поверив мошенникам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Обратившись в милицию, потерпевшая пояснила, что неизвестный позвонил на мессенджер и представился сотрудником банка. Сказал, что женщине одобрили кредит. Та в свою очередь ответила, что ничего не оформляла. Неизвестный сообщил, что с ее банковской карты осуществляются несанкционированные операции, и для того, чтобы защитить деньги на платежных картах, попросил установить приложение удаленного доступа и предоставить личные данные.
Дмитрий Харкович, начальник отдела криминальной милиции Первомайского РУВД:
Женщине стали приходить сообщения о списании денег с карт, но неизвестный уверил, что позже деньги вернутся. Далее женщину переключили на другого «сотрудника службы безопасности банка», который сообщил, что ей необходимо оформить кредит, для того чтобы под видом клиента помочь изобличить правоохранительным органам мошенника. Женщина согласилась, оформила кредит. Проверила карту – денег на ней уже не оказалось.
Правоохранители устанавливают лиц, причастных к данному преступлению. Также сотрудники милиции напоминают: ни при каких обстоятельствах никому не сообщайте информацию о себе или данные своей банковской карты.
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