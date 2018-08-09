Выпил уксус и откусила градусник: два 4-летних ребёнка пострадали в Витебской области

Новости Беларуси. 6 августа в Витебской области в результате несчастных случаев пострадали два ребёнка.

Как сообщает УСК по Витебской области, витеблянка вместе с двумя детьми приехала в гости к маме в одну из деревень Бешенковичского района.

Около трёх дня 4-летний ребёнок взял со стола в прихожей пластиковую бутылку и выпил содержимое: 9% раствор уксусной кислоты.

Пострадавшего сразу же доставили в учреждение здравоохранения, где ему оказали помощь, а затем отпустили домой.

Второй инцидент случился в Толочине. Примерно в девять вечера местная жительница захотела измерить температуру 4-летней дочери. Женщина на несколько минут вышла во двор дома по домашним делам, оставив девочку без присмотра. К моменту возвращения гражданки градусник был разбит.

Мать узнала у дочери, что та могла откусить ртутный градусник, после чего обратилась в скорую. Медики обследовали ребёнка, в пищеводе малолетней не было следов стекла и ртути. Девочку госпитализировали из-за простуды.

Следователи выбывали на места происшествий, где провели осмотры. Опрашиваются очевидцы, устанавливаются детали инцидентов. Обе семьи характеризуются положительно.

На неделе Следственный комитет сообщал о трёх несчастных случаях с детьми.