Мать рядового Коржича после первого заседания суда: «У меня смерть сына забрала всё»

Новости Беларуси. 8 августа в Минске начался суд по факту гибели рядового Коржича. По версии следствия, 21-летнего парня довели до самоубийства его сослуживцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всех следственных действиях по поручению главы государства участвовала мама погибшего солдата, а точку в этом сложном деле поставит суд. Евгений Пустовой, СТВ:

30 томов уголовного дела, трое подозреваемых на скамье подсудимых. Следствие предъявило обвинение по трем статьям Уголовного кодекса.

Дело рассматривает Минский областной суд на выездном заседании, которое проходит в здании Московского суда столицы. Здесь есть актовый зал, который может вместить всех желающих. Только журналистов в зале больше, чем военных. Смерть военнослужащего для Беларуси ЧП, поэтому судебный процесс, как и итоги следствия, сделали открытым. Но подозреваемые настояли на запрете видеосъемки. Это трое сержантов, самому старшему из которых всего-то 23 года.

Светлана Коржич, мама погибшего солдата:

Вот эти три сержанта. Они тут такие воспитатели и доблестные сержанты ВС. И возомнили себя, у них появлялось чувство мнимого превосходства. Не знаю, по сколько им там годков дадут. Конечно, у меня смерть сына забрала все.

Глава государства поручил посвятить во все детали расследования маму погибшего солдата. А само резонансное дело на контроле у Президента. После того, как тело парня было обнаружено в подвале медицинской части учебного центра в Печах, последовал ряд кадровых решений. Чуть позже министр обороны Андрей Равков искренне признается, что «самым неприятным» для него стало то, что армия «потеряла» солдата на 7 дней.

Через полгода расследования дела Следственный комитет пришел к выводу: это было доведение до самоубийства. Но подозреваемые избивали не только погибшего. Сегодня в суде присутствовали 22 военнослужащих, и это еще не полный список свидетелей. Перечисление проявлений неуставных отношений заняло у гособвинения почти 1,5 часа. Подозреваемым вменяют: злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия, получение взятки и кража.