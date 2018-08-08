Расследование дела по несанкционированному доступу к информации БЕЛТА продолжается

Новости Беларуси. Продолжается расследование уголовного дела по несанкционированному доступу к новостной ленте платной подписки «Белорусского телеграфного агентства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее были выявлены многочисленные факты неправомерного доступа со стороны должностных лиц «БелаПАН», «Тут Бай Медиа» и издательского дома «Белорусская наука».

Как сообщили в Следственном комитете, 8 августа прошли следственные действия с участием должностных лиц редакционно-издательского учреждения «Культура и искусство», «РиэлтБай» и «Ай Ти Ви». Также по подозрению в совершении аналогичных нарушений задержаны Алексей Жуков и Павел Быковский.