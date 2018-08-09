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СК по делу о хищении оружия в Барановичах: «Фигуранты дела дают признательные показания»

09 августа 2018 06:58
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Новости Беларуси. Фигуранты дела о незаконных действиях с оружием в одной из воинских частей в Барановичах дают признательные показания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следственный комитет расследует уголовное дело о хищении огнестрельного оружия со склада одного из гарнизонов. По данным следствия, начальник склада вооружения похитил, а затем продал оружие и боеприпасы. Реализовывал товар как самостоятельно, так и с помощью иных лиц.

СК по делу о хищении оружия в Барановичах: «Фигуранты дела дают признательные показания»-1

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связей с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
В настоящее время по уголовному делу заключены под стражу 14 человек, причастных к совершению противоправных действий. Из них трое военнослужащих. Фигуранты дела дают признательные показания. Похищенное оружие обнаружено. Расследование уголовного дела продолжается.

СК по делу о хищении оружия в Барановичах: «Фигуранты дела дают признательные показания»-4

Министерство обороны также провело инвентаризацию боеприпасов во всех воинских частях и соединениях, а также аттестацию ответственных за хранение. Кроме того, там, где это необходимо, установят металлодетекторы.

# Оружие и боеприпасы # происшествия # Сергей Кабакович # Фотофакт

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