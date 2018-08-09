СК по делу о хищении оружия в Барановичах: «Фигуранты дела дают признательные показания»

Новости Беларуси. Фигуранты дела о незаконных действиях с оружием в одной из воинских частей в Барановичах дают признательные показания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следственный комитет расследует уголовное дело о хищении огнестрельного оружия со склада одного из гарнизонов. По данным следствия, начальник склада вооружения похитил, а затем продал оружие и боеприпасы. Реализовывал товар как самостоятельно, так и с помощью иных лиц.