СК по делу о хищении оружия в Барановичах: «Фигуранты дела дают признательные показания»
Новости Беларуси. Фигуранты дела о незаконных действиях с оружием в одной из воинских частей в Барановичах дают признательные показания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Следственный комитет расследует уголовное дело о хищении огнестрельного оружия со склада одного из гарнизонов. По данным следствия, начальник склада вооружения похитил, а затем продал оружие и боеприпасы. Реализовывал товар как самостоятельно, так и с помощью иных лиц.
Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связей с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
В настоящее время по уголовному делу заключены под стражу 14 человек, причастных к совершению противоправных действий. Из них трое военнослужащих. Фигуранты дела дают признательные показания. Похищенное оружие обнаружено. Расследование уголовного дела продолжается.
Министерство обороны также провело инвентаризацию боеприпасов во всех воинских частях и соединениях, а также аттестацию ответственных за хранение. Кроме того, там, где это необходимо, установят металлодетекторы.