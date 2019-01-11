Вынесен приговор участникам вечеринки, где погибла 19-летняя девушка

Новости Беларуси. Суд Первомайского района Минска вынес решение по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, связанного с гибелью от передозировки 19-летней студентки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семь человек обвинялись в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ. Суд признал всех фигурантов виновными.

Ирина Кузнецова, старший помощник прокурора суда Первомайского района Минска:

Приговором суда все лица признаны виновными в совершении указанного преступления. Согласно приговору суда двоим лицам назначено наказание в виде ограничения свободы, пяти лицам назначено – в виде лишения свободы. К данным лицам применена отсрочка исполнения наказания.

В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа

Приговор может быть обжалован в 10-дневный срок. От комментариев прессе обвиняемые по делу и их родственники отказались.