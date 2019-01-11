В Гомеле мужчину осудили за убийство таксиста 35-летней давности
Новости Беларуси. В Гомеле вынесен приговор по делу об убийстве таксиста в 1984 году.
По сведениям Верховного суда, 55-летний уроженец деревни Унорица Речицкого района признан виновным в совершённом по предварительному сговору группой лиц разбое, а также в умышленном убийстве из корысти и с особой жестокостью.
Обвиняемому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также у фигуранта будет конфисковано всё имущество, а его самого будут принудительно лечить от алкоголизма.
Как сообщает УСК по Гомельской области, происшествие случилось в ночь с 26 на 27 февраля 1984 года в Гомеле. Двое мужчин сели в такси, и во время поездки напали на водителя по заранее разработанному плану.
Фото: УСК по Гомельской области
Злоумышленники сдавили гражданину шею, нанесли ему множественные удары тупыми предметами и шилом. После остановки автомобиля таксиста достали из машины и продолжили избивать. Затем потерпевшего частично раздели и оттащили на покрытое льдом близлежащее озеро. Гражданин погиб.
Далее нападавшие похитили из транспортного средства выручку, портмоне, наручные часы, ключ от квартиры, водительское удостоверение и иные вещи потерпевшего.
Прибывшая к месту преступления СОГ зафиксировала следы ладоней неизвестного. Многие годы спустя эти следы совпали с отпечатками ладоней мужчины, который был арестован за грабёж. Это позволило возобновить расследование убийства таксиста.
Фото: УСК по Гомельской области
В результате было собрано достаточно доказательств, чтобы можно было сделать вывод о причастности подозреваемого к убийству водителя такси.
Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован. Известно, что фигурант не раз был судим.
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