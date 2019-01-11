В Гомеле мужчину осудили за убийство таксиста 35-летней давности

Новости Беларуси. В Гомеле вынесен приговор по делу об убийстве таксиста в 1984 году.

По сведениям Верховного суда, 55-летний уроженец деревни Унорица Речицкого района признан виновным в совершённом по предварительному сговору группой лиц разбое, а также в умышленном убийстве из корысти и с особой жестокостью.

Обвиняемому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также у фигуранта будет конфисковано всё имущество, а его самого будут принудительно лечить от алкоголизма.

Как сообщает УСК по Гомельской области, происшествие случилось в ночь с 26 на 27 февраля 1984 года в Гомеле. Двое мужчин сели в такси, и во время поездки напали на водителя по заранее разработанному плану.