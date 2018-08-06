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В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа

06 августа 2018 16:46
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Новости Беларуси. В Минске после употребления психотропа погибла 19-летняя студентка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа-1

По предварительным данным, все произошло у нее на квартире. Там накануне провели громкую вечеринку - 8 молодых людей, в том числе четверо несовершеннолетних, употребляли наркотики. Спустя некоторое время девушке стало плохо.

В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа-4

Друзья вызвали скорую. Однако спасти её не удалось. Родителей девушки дома не было. Следователи возбудили уголовное дело и сейчас выясняют все детали произошедшего.

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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