В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа

Новости Беларуси. В Минске после употребления психотропа погибла 19-летняя студентка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительным данным, все произошло у нее на квартире. Там накануне провели громкую вечеринку - 8 молодых людей, в том числе четверо несовершеннолетних, употребляли наркотики. Спустя некоторое время девушке стало плохо.