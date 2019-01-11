32-летняя женщина погибла на пожаре в одной из пятиэтажек Петрикова

Новости Беларуси. 10 января около семи утра в Петрикове произошёл пожар в пятиэтажке.
По сведениям Гомельского ОУЧМС, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили, что закопчено окно квартиры на третьем этаже.
Новости Беларуси. 10 января около семи утра в Петрикове произошёл пожар в пятиэтажке.
По сведениям Гомельского ОУЧМС, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили, что закопчено окно квартиры на третьем этаже.
Фото: Гомельское ОУМЧС
Подразделения МЧС вскрыли дверь однокомнатной квартиры, внутри было сильное задымление. 32-летняя хозяйка без сознания лежала на кровати. Гражданку передали медработникам, которые констатировали смерть женщины.
Фото: Гомельское ОУМЧС
Пожар был потушен. Огнём повреждено имущество в помещении кухни, закопчены стены в квартире.
Фото: Гомельское ОУМЧС
Выясняется причина загорания.
Фото: Гомельское ОУМЧС
Зимой 2019 года в Витебском районе произошёл пожар в жилом доме.
В огне погибли два брата – подробнее здесь.