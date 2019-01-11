32-летняя женщина погибла на пожаре в одной из пятиэтажек Петрикова

Новости Беларуси. 10 января около семи утра в Петрикове произошёл пожар в пятиэтажке. По сведениям Гомельского ОУЧМС, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили, что закопчено окно квартиры на третьем этаже.

Фото: Гомельское ОУМЧС

Подразделения МЧС вскрыли дверь однокомнатной квартиры, внутри было сильное задымление. 32-летняя хозяйка без сознания лежала на кровати. Гражданку передали медработникам, которые констатировали смерть женщины.

Фото: Гомельское ОУМЧС

Пожар был потушен. Огнём повреждено имущество в помещении кухни, закопчены стены в квартире.

Фото: Гомельское ОУМЧС

Выясняется причина загорания.

Фото: Гомельское ОУМЧС