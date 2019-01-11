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32-летняя женщина погибла на пожаре в одной из пятиэтажек Петрикова

11 января 2019 12:26
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Новости Беларуси. 10 января около семи утра в Петрикове произошёл пожар в пятиэтажке.  

По сведениям Гомельского ОУЧМС, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили, что закопчено окно квартиры на третьем этаже.  

32-летняя женщина погибла на пожаре в одной из пятиэтажек Петрикова-1

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Подразделения МЧС вскрыли дверь однокомнатной квартиры, внутри было сильное задымление. 32-летняя хозяйка без сознания лежала на кровати. Гражданку передали медработникам, которые констатировали смерть женщины.  

32-летняя женщина погибла на пожаре в одной из пятиэтажек Петрикова-4

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Пожар был потушен. Огнём повреждено имущество в помещении кухни, закопчены стены в квартире.  

32-летняя женщина погибла на пожаре в одной из пятиэтажек Петрикова-7

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Выясняется причина загорания.  

32-летняя женщина погибла на пожаре в одной из пятиэтажек Петрикова-10

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Зимой 2019 года в Витебском районе произошёл пожар в жилом доме.  

В огне погибли два брата – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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