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В Бресте 15-летняя старшеклассница ушла в школу и пропала

11 января 2019 11:49
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Новости Беларуси. В Бресте 15-летняя девушка ушла в школу и пропала. К милиционерам обратилась мать пропавшей.  

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 10 января Малашкевич Анастасия Денисовна около восьми часов утра направилась в школу, но до учебного учреждения не дошла. Местонахождение несовершеннолетней неизвестно.  

Приметы подростка: рост около 150 см, худощавого телосложения, коричневые волосы средней длины (каре), карие глаза.  

В Бресте 15-летняя старшеклассница ушла в школу и пропала-1

Фото: УВД Брестского облисполкома  

Девушка была одета в полушубок песочного цвета до пояса, чёрный гольф, серо-чёрные брюки в крупную клетку, синие лакированные ботинки на каблуке, чёрную вязаную шапку, чёрный шарф.  

При себе у школьницы были чёрный рюкзак, мобильник Lenovo. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, обратитесь по телефонам 8(0162)211720, +375298236590, +375297920098.  

# Пропавшие люди # происшествия # Анастасия Малашкевич

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