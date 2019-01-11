В Бресте 15-летняя старшеклассница ушла в школу и пропала

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 10 января Малашкевич Анастасия Денисовна около восьми часов утра направилась в школу, но до учебного учреждения не дошла. Местонахождение несовершеннолетней неизвестно.

Новости Беларуси. В Бресте 15-летняя девушка ушла в школу и пропала. К милиционерам обратилась мать пропавшей.

Девушка была одета в полушубок песочного цвета до пояса, чёрный гольф, серо-чёрные брюки в крупную клетку, синие лакированные ботинки на каблуке, чёрную вязаную шапку, чёрный шарф.

При себе у школьницы были чёрный рюкзак, мобильник Lenovo. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, обратитесь по телефонам 8(0162)211720, +375298236590, +375297920098.