Вынесен приговор по делу о взрыве на Скидельском сахарном комбинате

Новости Беларуси. Должностные лица Скидельского сахарного комбината приговорены к 4 и 5 годам лишения свободы в условиях колонии общего режима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродно вынесен приговор по делу о взрыве на предприятии. Расследование по делу шло почти два года.

В итоге на скамье подсудимых оказались три человека – главный инженер, начальник цеха готовой продукции и его заместитель. Сразу после взрыва они были задержаны.

Один из мужчин вышел на пенсию, двое на протяжении всего разбирательства были отстранены от работы. По делу также проходило 113 свидетелей. В итоге вина подсудимых доказана в полном объёме. Их заключили под стражу в зале суда.

Андрей Сакомский, начальник отдела прокуратуры Гродненской области: Обвиняемые Грушевский, Малашевич, Губаревич признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьёй 428, то есть служебная халатность, ненадлежащие исполнение служебных обязанностей, повлекших смерть четырёх лиц, травмирование одного лица, причинение тяжких телесных повреждений данному лицу, а также причинение материального вреда в размере 560 тысяч 966 рублей 90 копеек ОАО «Скидельский сахарный комбинат»

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. Напомним, трагедия на Скидельском сахарном комбинате произошла в феврале 2017 года.

Среди ночи здесь вспыхнула пылевоздушная смесь. Пять сотрудниц получили ожоги от 50 и более процентов тела и баротравмы.