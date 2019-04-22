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В Минске при пожаре спасли мать и её 6-летнюю дочь

22 апреля 2019 09:21
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Новости Беларуси. В Минске при пожаре в многоэтажке спасли мать и дочь.  

По информации МЧС, происшествие случилось днем 21 апреля. Прохожие сообщили о дыме из окна квартиры по улице Гурского.  

Дым шел из окна на шестом этаже. Установлено, что произошло загорание имущества на лоджии двухкомнатной квартиры.  

В момент пожара в квартире этажом выше в гостях находились 26-летняя женщина с 6-летней дочерью. Из-за сильного задымления сотрудники МЧС спасли их и вывели на свежий воздух. Они не пострадали. Также из вышерасположенных этажей были эвакуированы 12 человек, среди которых 5 детей.  

Опубликовано видео ликвидации пожара – здесь подробнее.  

В Минске при пожаре спасли мать и её 6-летнюю дочь-1

Фото: МЧС  

Пожар был ликвидирован. В результате пожара повреждено имущество на лоджии, оконная рама лоджии и оконный блок, была закопчена квартира. Она пригодна для проживания.  

Устанавливается причина пожара. Рассматриваемая версия – брошенный окурок с вышерасположенного этажа.  

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# Пожар # происшествия

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