Семья с ребёнком погибла в ДТП в Барановичском районе

Новости Беларуси. В Барановичском районе в аварии погибла семья из Минска.
По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП случилось днем 21 апреля.
По предварительной информации, за рулем автомобиля Subaru находился 50-летний житель Минска. Мужчина ехал в направлении столицы по автодороге М1. Он съехал в кювет, переехал противопожарный ров и въехал в лесопосадку, где опрокинулся.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В салоне транспортного средства находились 45-летняя женщина и 12-летний ребенок. Водитель и пассажиры погибли. Все они были пристегнуты ремнями безопасности.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причина и обстоятельства происшествия.
В начале апреля под Барановичами Peugeot столкнулся с трактором: погибла женщина – здесь подробнее.