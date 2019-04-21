Семья с ребёнком погибла в ДТП в Барановичском районе

Новости Беларуси. В Барановичском районе в аварии погибла семья из Минска.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП случилось днем 21 апреля.

По предварительной информации, за рулем автомобиля Subaru находился 50-летний житель Минска. Мужчина ехал в направлении столицы по автодороге М1. Он съехал в кювет, переехал противопожарный ров и въехал в лесопосадку, где опрокинулся.