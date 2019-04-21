Прямой эфир

Семья с ребёнком погибла в ДТП в Барановичском районе

21 апреля 2019 14:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Барановичском районе в аварии погибла семья из Минска.  

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП случилось днем 21 апреля.  

По предварительной информации, за рулем автомобиля Subaru находился 50-летний житель Минска. Мужчина ехал в направлении столицы по автодороге М1. Он съехал в кювет, переехал противопожарный ров и въехал в лесопосадку, где опрокинулся.  

Семья с ребёнком погибла в ДТП в Барановичском районе -1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В салоне транспортного средства находились 45-летняя женщина и 12-летний ребенок. Водитель и пассажиры погибли. Все они были пристегнуты ремнями безопасности.  

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причина и обстоятельства происшествия.  

В начале апреля под Барановичами Peugeot столкнулся с трактором: погибла женщина – здесь подробнее.

# Авария в Брестской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Лиозненском районе Iveco врезался во внедорожник Mitsubishi
20 апреля 2019 09:59

В Лиозненском районе Iveco врезался во внедорожник Mitsubishi

На пожаре в Славгородском районе погиб одинокий пенсионер
20 апреля 2019 07:56

На пожаре в Славгородском районе погиб одинокий пенсионер

В Минском районе водитель легковушки не уступила полосу внедорожнику. Пострадали трое детей
19 апреля 2019 20:00

В Минском районе водитель легковушки не уступила полосу внедорожнику. Пострадали трое детей