В Лиозненском районе Iveco врезался во внедорожник Mitsubishi
Новости Беларуси. 18 апреля примерно в семь утра на трассе Р-109 Iveco врезался в попутно двигавшийся Mitsubishi Pajero.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла неподалёку от деревни Добромысли. За рулём Iveco находился 55-летний водитель, Mitsubishi управлял 69-летний мужчина.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
В аварии пострадал водитель внедорожника, пострадавший госпитализирован.
По факту происшествия ведётся проверка.
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