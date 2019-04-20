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В Лиозненском районе Iveco врезался во внедорожник Mitsubishi

20 апреля 2019 09:59
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Новости Беларуси. 18 апреля примерно в семь утра на трассе Р-109 Iveco врезался в попутно двигавшийся Mitsubishi Pajero.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла неподалёку от деревни Добромысли. За рулём Iveco находился 55-летний водитель, Mitsubishi управлял 69-летний мужчина.  

В Лиозненском районе Iveco врезался во внедорожник Mitsubishi-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

В аварии пострадал водитель внедорожника, пострадавший госпитализирован.  

По факту происшествия ведётся проверка.  

На неделе в Минском районе водитель легковушки не уступила дорогу УАЗу. 

В аварии пострадали трое детей – здесь подробности.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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