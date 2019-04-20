В Лиозненском районе Iveco врезался во внедорожник Mitsubishi

Новости Беларуси. 18 апреля примерно в семь утра на трассе Р-109 Iveco врезался в попутно двигавшийся Mitsubishi Pajero.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла неподалёку от деревни Добромысли. За рулём Iveco находился 55-летний водитель, Mitsubishi управлял 69-летний мужчина.