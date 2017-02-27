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Взрыв на Скидельском сахарном комбинате: пострадавшие женщины находятся в стабильно тяжелом состоянии

27 февраля 2017 10:27
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Новости Беларуси. Минские специалисты 27 февраля прибудут в Гродно, чтобы оказать помощь и проконсультировать своих коллег в вопросе лечения женщин, пострадавших при взрыве на Скидельском сахарном комбинате. Пока две пациентки остаются в реанимации гродненской больницы. Они находятся в медикоментозном сне. Их состояние стабильно тяжелое. Ранее в Минск были доставлены еще три пострадавшие.

Взрыв на Скидельском сахарном комбинате произошел в ночь с пятницы на субботу. В галерее, соединяющей цех упаковки и фасовки с лифтовой шахтой, произошла вспышка пылевоздушной смеси. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Устанавливается размер ущерба, причиненый предприятию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв

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