Вынесен приговор двум братьям, обвиняемым в убийстве учительницы в Черикове

Новости Беларуси. Братьям, которые обвиняются в убийстве учительницы в Черикове, вынесен приговор.

Как сообщает пресс-служба Могилевского областного суда, двум братьям назначена исключительная мера наказания.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в порядке, установленном законом.

Братья совершили преступление в апреле прошлого года. Горел дом местной учительницы, в котором после тушения пожара было обнаружена хозяйка дома. На ее теле было более ста ножевых ранений.

По информации обвинения, женщина обратилась в социально-педагогический центр и сообщила, что родная сестра братьев ненадлежащим образом выполняет свои обязанности по воспитанию малолетних детей. Затем ее братья в нетрезвом состоянии решили отомстить учительнице.