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В Анапе нашли пропавшего 2,5 месяца назад мальчика из Гродно

10 января 2020 07:40
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Новости Беларуси. Пропавший в конце октября мальчик из Гродно найден.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Гродненского облисполкома Евгения Дудко, ребенка в Анапу увез отец. Сейчас мальчик находится в России, ждет возвращения домой.   

Отец ребенка сам вышел на связь с мамой мальчика. По словам мужчины, с сыном все хорошо, скоро они вместе вернутся домой.  

Напомним, что в конце октября женщина сообщила, что бывший муж забрал их сына из детсада, и их местонахождение было неизвестно. Начались поиски.  

Спустя время было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины и мальчика – здесь подробнее.  

# Пропавшие люди # происшествия

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