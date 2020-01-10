В Анапе нашли пропавшего 2,5 месяца назад мальчика из Гродно

Новости Беларуси. Пропавший в конце октября мальчик из Гродно найден.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Гродненского облисполкома Евгения Дудко, ребенка в Анапу увез отец. Сейчас мальчик находится в России, ждет возвращения домой.

Отец ребенка сам вышел на связь с мамой мальчика. По словам мужчины, с сыном все хорошо, скоро они вместе вернутся домой.

Напомним, что в конце октября женщина сообщила, что бывший муж забрал их сына из детсада, и их местонахождение было неизвестно. Начались поиски.