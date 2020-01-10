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В Стародорожском гарнизоне военнослужащий контрактной службы получил тяжёлую травму

10 января 2020 09:27
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Новости Беларуси. В Стародорожском гарнизоне в одной из воинских частей контрактник получил тяжелую травму.  

По информации, опубликованной на Facebook-странице Натальи Гаврусик – официального представителя Министерства обороны Беларуси, военнослужащий нарушил технику безопасности при эксплуатации буксируемого гусеничного тягача.  

Специалисту оказывается медицинская помощь. За ним выехал реанимационный автомобиль Главного военного клинического медицинского центра.  

Военнослужащий проходит службу по контракту в части с января 2018 года.  

Проводится проверка.  

# ЧП # происшествия # Наталья Гаврусик

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