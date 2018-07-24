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Братьев-минчан подозревают в краже 200 пожарных шлангов

24 июля 2018 20:21
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Новости Беларуси. Двоих минчан задержали за кражу 200 пожарных шлангов из подъездов столичных многоэтажек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Братьев-минчан подозревают в краже 200 пожарных шлангов-1

Проверка по странным пропажам началась после поступления нескольких заявлений из разных районов столицы. Все улики указали на двух братьев – 34 и 43 лет. Оба уже имеют судимости за кражу и хулиганство. Украденные пожарные рукава со всеми комплектующими мужчины хранили в съемном гараже.

Братьев-минчан подозревают в краже 200 пожарных шлангов-4

Екатерина Добровольская, официальный представитель Первомайского РУВД:
В настоящее время подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело за кражу. Злоумышленникам могут грозить исправительные работы на срок до 2 лет, арест или ограничение свободы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Братьев-минчан подозревают в краже 200 пожарных шлангов-7

До момента задержания братья успели разбогатеть на 5000 рублей. Первоначальный ценник за комплект равнялся 20 рублям, однако повышенный интерес к дефицитному товару позволил взвинтить цены.

Братьев-минчан подозревают в краже 200 пожарных шлангов-10

Пожарные рукава пользовались особым спросом у фермеров, которые использовали их для полива.

# Кража # происшествия # Екатерина Добровольская # Фотофакт

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