Братьев-минчан подозревают в краже 200 пожарных шлангов

Новости Беларуси. Двоих минчан задержали за кражу 200 пожарных шлангов из подъездов столичных многоэтажек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проверка по странным пропажам началась после поступления нескольких заявлений из разных районов столицы. Все улики указали на двух братьев – 34 и 43 лет. Оба уже имеют судимости за кражу и хулиганство. Украденные пожарные рукава со всеми комплектующими мужчины хранили в съемном гараже.

Екатерина Добровольская, официальный представитель Первомайского РУВД:

В настоящее время подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело за кражу. Злоумышленникам могут грозить исправительные работы на срок до 2 лет, арест или ограничение свободы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

До момента задержания братья успели разбогатеть на 5000 рублей. Первоначальный ценник за комплект равнялся 20 рублям, однако повышенный интерес к дефицитному товару позволил взвинтить цены.