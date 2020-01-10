В Витебской области 15-летняя девушка ушла из приюта и пропала

Новости Беларуси. В Толочинском районе пропала 15-летняя девушка.

По информации УВД Витебского облисполкома, устанавливается местонахождение Кирикович Марии Геннадьевны. Она 8 января около 18 часов ушла из приюта ГУО «Толочинский социально-педагогический центр». До настоящего момента о местонахождении воспитанницы ничего не известно.