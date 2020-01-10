В Витебской области 15-летняя девушка ушла из приюта и пропала

Новости Беларуси. В Толочинском районе пропала 15-летняя девушка.
По информации УВД Витебского облисполкома, устанавливается местонахождение Кирикович Марии Геннадьевны. Она 8 января около 18 часов ушла из приюта ГУО «Толочинский социально-педагогический центр». До настоящего момента о местонахождении воспитанницы ничего не известно.
Фото: УВД Витебского облисполкома
На вид Марии около 16-17 лет, рост – 165 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза, черные крашеные волосы ниже плеча.
Девушка была одета в черную куртку ниже колена, синие джинсы, красную байку, черные ботинки и розовую шапку.
Любую информацию о местонахождении подростка просят сообщить по телефону 102.