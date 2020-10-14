По факту поджога дома в Молодечненском районе возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к поджогу дома в Молодечненском районе. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 11 октября в МЧС поступило сообщение о возгорании дома в одной из деревень Молодечненского района. Пожар был ликвидирован. А вот следователи после осмотра места происшествия пришли к выводу, что это был умышленный поджог.