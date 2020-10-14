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По факту поджога дома в Молодечненском районе возбуждено уголовное дело

14 октября 2020 07:47
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Новости Беларуси. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к поджогу дома в Молодечненском районе. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 11 октября в МЧС поступило сообщение о возгорании дома в одной из деревень Молодечненского района. Пожар был ликвидирован. А вот следователи после осмотра места происшествия пришли к выводу, что это был умышленный поджог.

По факту поджога дома в Молодечненском районе возбуждено уголовное дело-1

Схожая ситуация имела место и в Гродненской области. Неизвестные подожгли автомобиль, припаркованный возле общежития, а спустя час загорелся строящийся дом. И жилище, и машина принадлежали сотруднику милиции Волковысского РОВД. По данным фактам также возбуждены уголовные дела.

По факту поджога дома в Молодечненском районе возбуждено уголовное дело-4

В Следственном комитете напоминают: ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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