По факту поджога дома в Молодечненском районе возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к поджогу дома в Молодечненском районе. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, 11 октября в МЧС поступило сообщение о возгорании дома в одной из деревень Молодечненского района. Пожар был ликвидирован. А вот следователи после осмотра места происшествия пришли к выводу, что это был умышленный поджог.
Схожая ситуация имела место и в Гродненской области. Неизвестные подожгли автомобиль, припаркованный возле общежития, а спустя час загорелся строящийся дом. И жилище, и машина принадлежали сотруднику милиции Волковысского РОВД. По данным фактам также возбуждены уголовные дела.
В Следственном комитете напоминают: ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.