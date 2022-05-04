Всплеск происшествий в праздники. Рассказываем, что произошло за выходные
Новости Беларуси. Большие майские выходные выдались приятными не для всех белорусов. К сожалению, со статистикой не поспоришь – в праздничные дни происходит всплеск происшествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аварии, пожары, ЧП на приусадебных участках. А в этот раз с теплыми лучами солнца пришла еще и опасность воды. Но если на западе страны отдыхающие сами поехали на водоемы, кого-то даже пришлось спасать, есть и первая жертва, то на востоке Беларуси вода пришла к людям прямо в дома.
Картину происшествий праздничных выходных составила Галина Буро.
Солнечные майские у воды – классика жанра. Вот только для 32-летнего лидчанина проза едва переросла в трагедию. До полуночи он отдыхал на городском озере в районе дамбы. Один неверный шаг на ступеньках – и в омут с головой.
Александр Гуменный, начальник водолазно-спасательной службы Гродненской областной организации ОСВОД:
Самостоятельно выбраться не смог, потому что там берег имеет специфическую особенность, то есть скользко, и человек просто-напросто не мог выбраться. Ночной матрос-спасатель на катере получил сигнал тревоги от людей, которые находились рядом, прибыл на катере, доставил его на станцию, где ему оказана была медицинская помощь.
В Пружанском районе утонул мужчина – подробности здесь. Наличие алкоголя в крови устанавливается. Все выходные спасатели предупреждали разгоряченных отдыхающих на пляже: алкоголь и вода – будет беда.
Галина Буро, корреспондент:
Теплая погода установится и на этой неделе. Спасатели уверены: количество отдыхающих на водоемах будет только расти, но не так быстро, как температура воды. А в холодном водоеме легко получить переохлаждение даже опытным пловцам.
Лоб в лоб со встречным авто. В Волковысском районе произошла жуткая авария из-за косули.
Поскольку майские – это дачно-огородный сезон, спасателям пришлось из железного плена освобождать жителя Ивья. Его нога попала во фрезу мотоблока. Огород будет досаживать уже после больницы.
Младшему 8 месяцев. Подросток вытащил соседских детей из горящей квартиры.
И если в случае с природными катаклизмами сложно поспорить, то во многих других случаях причина бедствий – сам человек. А герои не всегда рядом. Думать на два шага вперед – стратегия, которая работает и в шахматной партии, и в жизненной.
Глубина на затопленных землях до 2,5 метра. Наводнение в Гомельской области не прекращается. Здесь подробности.