Всплеск происшествий в праздники. Рассказываем, что произошло за выходные

Новости Беларуси. Большие майские выходные выдались приятными не для всех белорусов. К сожалению, со статистикой не поспоришь – в праздничные дни происходит всплеск происшествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аварии, пожары, ЧП на приусадебных участках. А в этот раз с теплыми лучами солнца пришла еще и опасность воды. Но если на западе страны отдыхающие сами поехали на водоемы, кого-то даже пришлось спасать, есть и первая жертва, то на востоке Беларуси вода пришла к людям прямо в дома. Картину происшествий праздничных выходных составила Галина Буро.

Солнечные майские у воды – классика жанра. Вот только для 32-летнего лидчанина проза едва переросла в трагедию. До полуночи он отдыхал на городском озере в районе дамбы. Один неверный шаг на ступеньках – и в омут с головой.

Александр Гуменный, начальник водолазно-спасательной службы Гродненской областной организации ОСВОД:

Самостоятельно выбраться не смог, потому что там берег имеет специфическую особенность, то есть скользко, и человек просто-напросто не мог выбраться. Ночной матрос-спасатель на катере получил сигнал тревоги от людей, которые находились рядом, прибыл на катере, доставил его на станцию, где ему оказана была медицинская помощь. В Пружанском районе утонул мужчина – подробности здесь. Наличие алкоголя в крови устанавливается. Все выходные спасатели предупреждали разгоряченных отдыхающих на пляже: алкоголь и вода – будет беда.

Галина Буро, корреспондент:

Теплая погода установится и на этой неделе. Спасатели уверены: количество отдыхающих на водоемах будет только расти, но не так быстро, как температура воды. А в холодном водоеме легко получить переохлаждение даже опытным пловцам. Лоб в лоб со встречным авто. В Волковысском районе произошла жуткая авария из-за косули.

Поскольку майские – это дачно-огородный сезон, спасателям пришлось из железного плена освобождать жителя Ивья. Его нога попала во фрезу мотоблока. Огород будет досаживать уже после больницы. Младшему 8 месяцев. Подросток вытащил соседских детей из горящей квартиры.