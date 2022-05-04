​Глубина на затопленных землях – до 2,5 метра. Наводнение в Гомельской области не прекращается

Новости Беларуси. Большие майские выходные выдались приятными не для всех белорусов. К сожалению, со статистикой не поспоришь – в праздничные дни происходит всплеск происшествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Большие майские выходные выдались приятными не для всех белорусов. К сожалению, со статистикой не поспоришь – в праздничные дни происходит всплеск происшествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Гомеле жителям частных домов, похоже, теперь на своих огородах только рис выращивать. На востоке страны продолжается паводок – за выходные дни уровень воды в реке Сож поднялся до 577 сантиметров. А ведь критической считается отметка уже в 500. На затопленных землях глубина воды доходит до 2,5 метра.
Оксана Лосева, инженер-гидролог филиала «Гомельоблгидромет»:
На большинстве рек отмечается рост уровня воды от 1 до 18 сантиметров за сутки. Лишь на притоке Сожа у села Светиловичи, Припяти у Петрикова отмечается их незначительный спад. Вода находится на пойме на всем протяжении Днепра и Сожа.
В ближайшие дни рост уровня воды в реках продолжится, но с меньшей интенсивностью. МЧС и ОСВОД мониторят ситуацию на частных подворьях.
Никита Лисовский, специалист Гомельской областной организации ОСВОД:
На данный момент эвакуация жильцов не требуется, где необходима помощь – работники ОСВОД ее оказывают. Например, в Корме и в Ветке на лодках переправляют местных жителей, детей в школу.
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