​Глубина на затопленных землях – до 2,5 метра. Наводнение в Гомельской области не прекращается

Новости Беларуси. Большие майские выходные выдались приятными не для всех белорусов. К сожалению, со статистикой не поспоришь – в праздничные дни происходит всплеск происшествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле жителям частных домов, похоже, теперь на своих огородах только рис выращивать. На востоке страны продолжается паводок – за выходные дни уровень воды в реке Сож поднялся до 577 сантиметров. А ведь критической считается отметка уже в 500. На затопленных землях глубина воды доходит до 2,5 метра.

Оксана Лосева, инженер-гидролог филиала «Гомельоблгидромет»:

На большинстве рек отмечается рост уровня воды от 1 до 18 сантиметров за сутки. Лишь на притоке Сожа у села Светиловичи, Припяти у Петрикова отмечается их незначительный спад. Вода находится на пойме на всем протяжении Днепра и Сожа.