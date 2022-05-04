«Матросы-спасатели подходили, предупреждали». На майских выходных зафиксировали первые происшествия на воде

Так, в Лиде 32-летний мужчина ночью отдыхал на городском озере в районе дамбы. С его слов, сидел на ступеньках, и в какой-то момент из-за нелепой случайности, поскользнулся и упал в воду. О происшествии сообщили очевидцы в расположенную неподалеку станцию ОСВОД. Специалисты помогли выбраться мужчине, медики оказали первую помощь.

Александр Гуменный, начальник водолазно-спасательной службы Гродненской областной организации ОСВОД:

Становятся жаркие дни. На многих водоемах отдыхает до 800 человек, особенно когда праздновался день 1 Мая. Людей очень много находилось на пляжах. Купания, конечно, не было, но уже люди имели предпосылки, матросы-спасатели подходили, предупреждали о том, что в состоянии алкогольного опьянения купаться нельзя, потому что вода еще очень холодная сама по себе. Нормальный человек этого выдержать не сможет: получит переохлаждение и просто-напросто утонет. Хотелось бы нацелить людей на аккуратное отношение к своей жизни вблизи водоемов. И, если что, оказывать помощь другим и экстренно звать на помощь.